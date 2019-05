Nguyên nhân 'gã đồ tể' ra tay giết 4 người ở Hà Nội và Vĩnh Phúc

Giết người sau va chạm giao thông



Sáng 18/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội; làm nghề mổ lợn) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội thông tin, sáng 16/5 đơn vị tiếp nhận thông tin về một thi thể người đàn ông với nhiều vết thương ở phần bụng được người dân phát hiện tại khu vực đê sông Hồng, thuộc địa phận xã Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội). Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS – Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, tổ chức điều tra. Qua đó, xác định nạn nhân là Hà Văn Hưng (SN 1985, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh).

Quá trình điều tra, chiều 17/5 cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là Đỗ Văn Bình (SN 1981) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó cảnh sát di lý Bình về trụ sở Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan công an, Bình khai nguyên nhân gây án xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt. Cụ thể, chiều 15/5, khi Bình đang lái ô tô Fortuner đi trên đường xã Vạn Yên thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Hà Văn Hưng (SN 1985, trú xã Chu Phan) điều khiển chở theo Đoàn Văn Tùng (SN 1996, trú xã Vạn Yên). Anh Hưng và Tùng dùng bình xịt hơi cay, gậy, gạch tấn công và yêu cầu Bình phải xin lỗi. Sau khi bị đánh, về nhà Bình bị đau ở mắt, mặt và gáy nên ấm ức, nảy sinh ý định trả thù.

Biết trong số hai người đánh mình có Đoàn Văn Tùng trú cùng xã nên Bình hẹn Tùng và anh Hưng tối cùng ngày tới quán karaoke Đồng Quê (ở xã Chu Phan, Mê Linh) để mời uống bia và xin giải hòa. Sau khi hát, anh Hưng đòi Bình đưa 10 triệu đồng để lo việc riêng nên Bình đã lái ô tô Fortuner về nhà lấy tiền để đáp ứng. Sau đó, Bình đổi sang lái chiếc xe tải (loại 1,25 tấn) rồi hẹn anh Hưng tới thôn 2, xã Thạch Đà để đưa tiền. Tại đây, Bình dùng dao phóng lợn đã chuẩn bị sẵn đâm trúng bụng khiến anh Hưng tử vong tại chỗ. Ra tay xong, Bình lái xe tải về đón Tùng lên xã Bắc Bình (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) rồi dùng dao đâm Tùng tử vong.

Liên tiếp gây án

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Văn Bình khai với cảnh sát, trong quá trình bỏ trốn, biết không thể thoát tội nên lên danh sách một số người có mâu thuẫn trước đây và tiếp tục gây ra thêm hai vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” khác. Cụ thể, sau khi sát hại các anh Hưng và Tùng, Bình điều khiển xe tải tới quán phở của chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1983, trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Tại đây, Bình dùng dao chém hai nhát vào người và đầu khiến nữ nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, nghi phạm lái ô tô bỏ chạy đến địa phận huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) thì bị người dân truy đuổi, dùng ô tô chặn đường.

Nghi phạm 36 tuổi lái xe tải tông trực diện ô tô chắn phía trước rồi xuống xe dùng dao bầu đe dọa tài xế Nguyễn Bá Duy (SN 1990, trú tại huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc) đang đỗ gần đó, cướp taxi BKS 88A-121.xx và điện thoại của tài xế này. Cướp được ô tô và điện thoại, Bình lái xe bỏ chạy.

Đến rạng sáng 16/5, Bình lái taxi vừa cướp tới quán ăn sáng tại địa phận xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh). Tại đây, nghi phạm để lại taxi và giả vờ mượn chủ quán chiếc xe Wave để đi mua xăng. Sau đó, hắn lái xe máy bỏ chạy lên khu vực huyện Phổ Yên (Thái Nguyên). Khoảng 6h30 ngày 17/5, Bình đi xe máy tìm đến nhà chị Trần Thị Thư (SN 1989, trú tại xã Uyên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Tại đây, Bình mua con dao bầu tại chợ Yên Lạc với giá 25.000 đồng rồi ngồi cách nhà chị Thư 500m phục đợi. Phát hiện chị Thư đi qua, hắn dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng khiến nữ nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra đã lấy mẫu nước tiểu của nghi phạm Đỗ Văn Bình để kiểm tra ma túy, nồng độ cồn. Đồng thời củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra vụ án. Quá trình điều tra, bước đầu xác định động cơ gây án của nghi phạm xuất phát từ một vụ va chạm giao thông rất nhỏ, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sau vụ va chạm, đối tượng đã lên kế hoạch trả thù cả những người có mâu thuẫn từ trước.

Về thông tin hai nữ nạn nhân trong vụ án có liên quan tình cảm với nghi phạm, Phòng CSHS – Công an Hà Nội cho biết vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện một trong hai nạn nhân đã tử vong, một nữ nạn nhân khác đang được điều trị tại Vĩnh Phúc, tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Vạn Yên (Mê Linh, Hà Nội) thông tin, Đỗ Văn Bình tại địa phương làm nghề mổ lợn bán. Bình đã có vợ và 2 con, kinh tế khá giả và chưa từng có tiền án, tiền sự, gây sự với ai.

Nguyễn Hoàn