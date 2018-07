Nguyên trưởng công an xã nổ súng khi cự cãi với hàng xóm

Đại tá Trương Văn Sáng - Trưởng công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ngày 3/7 cho biết, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ vụ tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép xảy ra tại xã Tân Phong về công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.Tối bốn hôm trước, trong lúc cự cãi với hàng xóm, ông Trần Văn Tám (nguyên Trưởng công an xã Tân Phong) đã vào nhà lấy khẩu súng rulo bắn chỉ thiên ba phát. Người dân địa phương bức xúc nên đã trình báo chính quyền địa phương.Làm việc với cảnh sát, nguyên trưởng công an khai nhận súng này của cha ông, cán bộ đã nghỉ hưu để lại, mục đích ông nổ súng chỉ để dọa hàng xóm.Hiện khẩu súng tang vật đã được cảnh sát lập biên bản thu giữ.

Theo VnExpress