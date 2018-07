'Nhà ngoại cảm' nói có 3 tấn vàng, chính quyền bảo chỉ toàn đất đá

Chứng kiến sự “nổ” liên tiếp của nhà “ngoại cảm” tự xưng Lương Gia L, nhiều người dân địa phương không tin vào tuyên bố có 3 tấn vàng được giấu trong hang Bò Hống trên núi đá Bình Gia. Trước đó, ông ngoại cảm này đã bị dư luận bóc mẽ trong sự việc tung hỏa mù 1 tấn vàng ở Lương Sơn (Hòa Bình).

Trưa 17/7, trao đối với phóng viên Tiền Phong, một đại diện phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền và công an huyện Bình Gia theo sát sự việc, đảm bảo trật tự trị an. Quan điểm của địa phương là kiên trì thuyết phục “nhà ngoại cảm” tự xưng cộng tác với cấp ủy, chính quyền, ngành chức nằng và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong khi nhà “ngoại cảm” Lương Gia L (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng các “đệ tử” liên tục đưa lên mạng những video công bố về việc tìm thấy cửa hang Bò Hống trên núi đá vôi thuộc xã Mông Ân, huyện Bình Gia. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ sở nào chứng minh điều đó là sự thật.

Chủ tịch UBND xã Mông Ân, ông Hoàng Văn Ấn cho biết: "Khu vực nhóm người nói là có vàng thực chất là một quả núi, xung quanh chỉ toàn đất đá, không có bất cứ một cái hang nào cả. Cái tên hang "Bò Hống" cũng chỉ là cái tên ông cha ta gọi ngày xưa, còn hiện tại, không ai tìm được cái hang này”.

Nhóm ngoại cảm tự xưng dựng lều bạt trước những mỏm đá Bò Hống. Ảnh: TL.

Nhiều người địa phương không còn hiếu kỳ và đến khu vực nghi có vàng để xem. Họ cho biết; đó chỉ là những thông tin xạo. Một thanh niên xã Mông Ân lý giải: “Nếu như có vàng thật thì có ai lại vác loa làm ầm ĩ lên như vậy. Thêm nữa, ông ngoại cảm Lương Gia L này đã “dính” nhiều phốt rồi. Gần đây, vào cuối tháng 4/2018, ông này đã bị bóc mẽ vì bịa ra chuyện tìm thấy 1 tấn vàng ở xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình”.

Nhóm nhà ngoại cảm tìm cách không hợp tác với ngành chức năng địa phương và tiếp tục “nổ” rằng sẽ khai thác vàng trong hang đá với các cơ quan, bộ ngành trung ương (!?).

Nguyễn Duy Chiến