Nhà nổ lúc rạng sáng, 4 người trong gia đình may mắn thoát nạn

Trưởng Công an huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) Đỗ Hoàng Hải, cho biết cơ quan này đang tập trung điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại gia đình anh Cường (ở tiểu khu Ba Đình 1, thị trấn Nga Sơn).Anh Cường cho biết hơn 2h cùng ngày, anh đang xem đá bóng ở tầng 2 thì tiếng nổ lớn vang lên ở tầng 1, khói bốc lên mù mịt.Vụ nổ khiến căn nhà 5 tầng rung lắc, tường nhà rạn nứt, trần bong tróc, nhiều đồ đạc vỡ tan. Do người vợ và hai con nhỏ của anh Cường nằm ngủ ở tầng 3 nên cả gia đình này may mắn thoát nạn."Lúc đó, tôi mở cửa tầng 1 để căn nhà thoáng mát. Tôi nghi có kẻ xấu đã ném mìn vào", anh Cường nói.Cũng theo anh Cường, vợ chồng anh không có mâu thuẫn gì với ai. Vợ chồng anh làm ăn khá giả.

Theo Zing