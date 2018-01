Nhà thầu đưa hàng chục đối tượng lạ đến uy hiếp dân nói gì?

Đó là những trần tình của ông Lê Hữu Lợi, Giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Dũng Lợi với PV Tiền Phong vào ngày 3/1. Theo ông Lợi, để thực hiện đúng tiến độ hoàn thành cầu Hải Thượng Lãn Ông vào cuối năm nay, công ty đã nhiều lần bàn bạc, thống nhất với hai gia đình về các phương án đền bù. “Ban đầu họ thống nhất cho tôi làm nhưng sau đó vì lý do ai xúc dục nên họ lại không thực hiện”, ông Lê Hữu Lợi nói.

Ông Lê Hữu Lợi cho rằng cán bộ, công nhân của công ty bịt khẩu trang vì trời mưa và sợ bị trả thù sau này. Trả lời PV Tiền Phong tại sao xuất hiện hàng chục đối tượng bịt khẩu trang vào xô xát với người dân?, Giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Dũng Lợi cho biết đó là người của công ty. “Có thể mưa rét phải đi xe máy nên họ bịt khẩu trang. Toàn bộ anh em đó được huy động về để bảo vệ công trình thi công. Tôi quán triệt ngay từ đầu anh em không được đập đánh mà phải bế họ ra để tiếp tục thi công”, ông Lê Hữu Lợi nói.

Tại cuộc làm việc với PV, ông Lợi thừa nhận để xảy ra sự việc xô xát với người dân nằm ngoài dự tính. “Nếu biết trước hậu quả như thế này tôi đã không dùng phương án này. Trước đó tôi đã báo cáo với lực lượng chức năng của huyện, xã và họ đã có phương án bảo vệ. Vậy nhưng họ không hỗ trợ với đơn vị nên tôi mới làm như vậy. Thực sự tôi không lường hết sự việc”, ông chủ nhà thầu cho biết.

Lãnh đạo công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Dũng Lợi thừa nhận việc bảo vệ thi công là của lực lượng chức năng nhưng đã nhiều lần được báo cáo mà không giải quyết. “Giờ tôi sẽ trả hết máy móc, cán bộ và công nhân cho đến khi nào chính quyền giải quyết xong tôi mới thi công”, ông Lê Hữu Lợi nói.

Công an huyện Hương Sơn cho biết ngoài đưa người của công ty, ông Lê Hữu Lợi còn nhờ cả anh em, làng xóm bịt mặt đến để bảo vệ thi công.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng công an huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Quang Tuệ cho biết, trong số những người có mặt bịt khẩu trang là công nhân của nhà thầu thì đơn vị này còn đưa cả anh em, làng xóm đến để bảo vệ. “Thực sự việc xử lý của doanh nghiệp chưa bài bản. Đây cũng là lỗi của cả hai bên doanh nghiệp và người dân”, ông Nguyễn Quang Tuệ nói.

Người dân cho rằng việc thỏa thuận đền bù chưa thỏa đáng nên mới ra ngăn cản việc thi công.

Ngược lại với những gì vị Phó Chủ tịch và Trưởng công an xã Sơn Quang cho rằng sự việc xảy ra bị động vì khi đó có mấy cán bộ có mặt tại hiện trường. Trưởng Công an huyện Hương Sơn khẳng định việc không có chuyện bị động trong việc này.

“Những chuyện này đã được cơ quan điều tra đã dự báo, tham mưu”, ông Nguyễn Quang Tuệ nói. Trưởng công an huyện Hương Sơn thừa nhận khi xảy ra sự việc lực lượng công an xã quá mỏng. Giả sử khi xảy ra việc lộn xộn hơn thì lực lượng công an huyện cũng không thể giải quyết trọn vẹn được.

Nói về trách nhiệm của lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường nhưng không vào can thiệp khi xảy ra xô xát, Trưởng công an huyện Hương Sơn cho rằng việc đó chưa xác minh nên chưa nắm được. “Trách nhiệm của lực lượng an ninh dù ở cấp nào khi xảy ra sự việc phải can thiệp đảm bảo không để sự việc xảy ra. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc”, ông Nguyễn Quang Tuệ nói. Ngày 3/1, huyện Hương Sơn có cuộc làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Như Tiền Phong đã phản ánh, sáng ngày 26/12, tại công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông, xã Sơn Quang, Hương Sơn xảy ra vụ xô xát giữa nhóm đối tượng lạ bịt mặt với các hộ dân nơi đây. Nguyên nhân được xác định là người dân chưa chấp thuận phương án đền bù giá và các công trình trên phần đất của họ. Để bảo vệ thi công, nhà thầu thuê hàng chục đối tượng bịt mặt đến uy hiếp, dọa nạt người dân.

