Nhân chứng kể phút kinh hoàng khi anh trai thảm sát cả nhà em ruột tại Hà Nội

Theo ghi nhận của PV, đến trưa 1/9, Công an huyện Đan Phượng đã có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nghi phạm trong vụ án được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng). Các nạn nhân là người thân và họ hàng của nghi phạm gồm: ông Nguyễn Văn Hải và con gái là Nguyễn Thị Bắc đã tử vong; vợ ông Hải là Doãn Thị Việt cùng con dâu Đỗ Thị Hồng Nhung và cháu nội 1 tuổi trọng thương.

Người dân địa phương bàng hoàng sau khi vụ giết người xảy ra.

Bà C. (ngụ xã Hồng Hà, Đan Phượng) - một nhân chứng kể lại, sáng sớm 1/9, tôi nghe hàng xóm hô hoán nên cũng chạy ra để hỗ trợ. “Lúc tôi đến nơi thì không thấy ông Đông (nghi phạm của vụ thảm án) nhưng cũng chưa có ai dám tiếp cận các nạn nhân. Tôi thấy Vợ chồng cháu Hải và Việt nằm giữa đường còn chị Nhung và con gái 1 tuổi đã lịm đi sát cổng ra vào trong khi cháu nhỏ bị chém vào tay và chân. Năm người cả lớn cả nhỏ nằm la liệt trông quá thương tâm". - Bà C rùng mình khi nhớ lại vụ việc.

Cũng theo bà C., thấy đông người tụ tập nhưng tất cả vẫn đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng gì, bà vừa kêu vừa la vừa lao vào bế cháu nhỏ ra và trao cho một cô gái đưa tới trạm y tế để cấp cứu. " Lúc tôi quay trở lại thì mới thấy ông Đông cầm dao từ trong nhà đi ra. Do quá hoảng sợ, tôi và một số người bỏ chạy ra xa." - bà C. Nói.

Hiện trường đang được phong toả nghiêm ngặt.

Theo người hàng xóm tên P., nạn nhân và nghi phạm là hai anh em ruột, sống cạnh nhà nhau. Ông này nhận định, nguyên nhân vụ thảm án là do mâu thuẫn về chuyện đất đai kéo dài từ trước đó.

Thông tin ban đầu, vào sáng nay (1/9), ông Đông cầm dao xông vào nhà cậu em trai và chém điên cuồng vào những người đang có mặt tại đây. Do bị tấn công bất ngờ bởi chính người thây nên các nạn nhân không ai kịp phản kháng, chỉ ốm vết thương lao ra ngoài kêu cứu.

“Ông Đông chém 5 người bị thương sau đó bỏ đi, người dân chúng tôi đưa các nạn nhân từ nhà ra đường để đưa lên xe đi cấp cứu. Tuy nhiên, một lúc sau người này lại cầm dao chạy đến thêm lần nữa, chém liên tiếp vào các nạn nhân khiến hai người tử vong tại chỗ” - ông P. kể lại.

Được biết, nạn nhân tử vong là ông Hải, cùng người con gái, 3 người khác hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng thương tích nặng.

Người dân kể lại sự việc.

Cũng theo người dân, dù chứng kiến các nạn nhân bị chém dã man nhưng không ai dám vào can ngăn để đưa đi cấp cứu vì bị nghi can có hung khí và quá hung hãn, liên tục đe doạ những người có mặt tại hiện trường.

“Lúc bị bắt Đông không có biểu hiện sợ hãi và vẫn bình tĩnh vẫy tay chào người dân và cho rằng mình "dù sao cũng chết"..." - người dân kể lại.

Được biết, nạn nhân Hải làm công nhân vệ sinh, có hai người con, một trai một gái. Còn nghi can Đông được nhận xét là người ít giao tiếp, đã có gia đình và chưa có tiền án, tiền sự.

Thanh Hà