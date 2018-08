Nhận dạng hai nghi can cướp hơn 3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng

Ngày 20/8, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hàng chục cảnh sát đang truy lùng hai thanh niên tấn công chủ tiệm vàng ở huyện Đông Hòa, cướp hơn 3 tỷ đồng.

Qua trích xuất camera trên đường cho thấy, hai nghi can đều đeo khẩu trang y tế. Trong đó, một tên dáng gầy, cao khoảng 1,7 m, mặc áo khoác đen, quần jeans bạc, đội nón lưỡi trai bên trong mũ bảo hiểm. Gã còn lại cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác xám, quần vải thun đen có sọc cam - xanh, đội mũ bảo hiểm đen.



Hai tên cướp đi xe Sirius màu đỏ đen, biển số TP HCM. "Chúng tôi đã phát hiện một xe máy bị cháy có đặc điểm giống xe của hai kẻ gây án tại xã Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa), cách hiện trường khoảng 5 km", cảnh sát nói và cho biết đã ra thông báo truy tìm hay nghi can.



Sáng hôm trước, ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi) cùng mẹ chở thùng nhôm chứa vàng và túi tiền ra tiệm tại trung tâm thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa để kinh doanh.



Họ bị hai thanh niên áp sát, đạp ngã trên đường Lê Lợi. Chúng xịt hơi cay và chích roi điện ông Truyền, giật thùng vàng tẩu thoát.



Ông Truyền bị bỏng vì bị xịt hơi cay và nhiều vết thương ở lưng, ngực, tay do chích điện. Người mẹ thoát nạn nhưng rất hoảng loạn. Theo nạn nhân, tổng tài sản bị cướp là hơn 3 tỷ đồng.

Theo VnExpress