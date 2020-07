Nhận tiền công 30 triệu để trốn qua Campuchia đem 6 bánh heroin về Việt Nam

Quảng cáo

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Giang (40 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Hồ Minh Nhật (43 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào trưa 3/7, Nhật rủ Giang và thuê xe taxi đi từ TP Hồ Chí Minh đến thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) rồi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đối tượng Nhật (áo đen) và Giang.

Đến 18h ngày 4/7, Giang và Nhật được một người đàn ông thuê vận chuyển 6 bánh heroin và 1 bọc ma túy đá từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh với giá 30 triệu đồng. Khoảng 21h cùng ngày, cả 2 mang theo số ma túy trên nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Khi đến khu vực ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp cùng Công an thị trấn Long Bình và Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình tiến hành bắt giữ.

Hơn 3kg ma túy mà Nhật và Giang vận chuyển thuê từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra phát hiện trong người đối tượng Nhật, có 2 bánh heroin, (trọng lượng 0,7kg), bên trong túi xách trên người Giang có 4 bánh heroin (trọng lượng trên 1,38kg) và 1 bịch nylon bên trong chứa gần 1kg Methamphetamine.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tiến hành thu giữ số tang vật và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sau đó. Đồng thời, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Kim Hà