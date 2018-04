Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đang tạm giữ Trần Quang Dự (20 tuổi, quê Nghệ An) để làm rõ việc trộm đồ trong valy của khách.Theo thông tin ban đầu, Dự là nhân viên phục vụ sân đỗ thuộc Công ty Trung Sơn (Viags Tân Sơn Nhất). Sáng ngày 3/4, khi đang làm việc trong hầm hàng thì Dự được phân công phục vụ chuyến bay số hiệu HX538 của Hãng hàng không HongKong Airlines đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.Lúc đang chuyển hành lý từ trong hầm hàng ra băng chuyền sân bay thì Dự thấy một túi xách có một dây kéo bị hở, bên trong có điện thoại nên thanh niên này lấy bỏ vào túi quần.Dự còn thấy một valy khác không khóa nên đã mở ra lấy trộm điện thoại của khách.Đến 14h, khi hết ca trực, Dự dùng áo phản quang quấn 2 điện thoại đã bị nhân viên an ninh sân bay phát hiện.Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã báo cáo vụ việc lên Cảng vụ hàng không miền Nam.

Theo Zing