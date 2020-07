Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên cùng nhiều đại án sẽ được xử lý trong năm nay

Quảng cáo

Thu hơn 35.000 tỷ đồng

Ngày 21/7, Viện KSND Tối cao tổ chức Họp báo về Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020). Tại cuộc họp, Viện KSND Tối cao cho biết, giai đoạn gần đây đã kiên quyết đưa ra truy tố, xét xử đúng pháp luật nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ có chức vụ cao như các ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

Trong quá trình thực hành quyền công tố, Viện Kiểm sát đã áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng; kiên quyết yêu cầu cơ quan điều tra áp dụng việc kê biên, phong tỏa nhằm hạn chế được tình trạng bị can tẩu tán hoặc che giấu, hợp thức hóa tài sản. Điển hình, Viện Kiểm sát góp phần thu hồi gần 9.000 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong vụ Mobifone mua AVG; phong tỏa tài sản trị giá 6.100 tỷ đồng trong vụ Phạm Công Danh; xác minh, kê biên 185 bất động sản, phong tỏa 26 tài khoản… trị giá trên 10.000 tỷ đồng trong vụ Hứa Thị Phấn.

Viện Kiểm sát cũng yêu cầu thu hồi số tài sản, nhà đất trị giá hơn 20.000 tỷ đồng trong các vụ án liên quan Phan Văn Anh Vũ; ngăn chuyển nhượng trên 1.000 tỷ đồng và chặn giao dịch 14,5 triệu USD tại Lào trong vụ án Trần Bắc Hà và đồng phạm ở BIDV. Trong vụ án Gang thép Thái Nguyên, cơ quan điều tra đã phong tỏa 7 bất động sản, một lượng lớn diện tích nhà xưởng và tiền trong tài khoản của các bị can trị giá khoảng 157 tỷ đồng… Năm 2019, các cơ quan tố tụng thu được hơn 35.000 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, đạt tỷ lệ 47,3%.

Tháng 7, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can với Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương trong vụ án ở Sabeco, Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các bị can khác trong vụ án tại Sagri…

Tội phạm gia tăng

Tại họp báo, Viện KSND Tối cao công bố số liệu thể hiện tình hình tội phạm, số vụ án hình sự tăng đều hằng năm. Năm 2017, cơ quan tố tụng phát hiện, khởi tố gần 69.500 vụ án, trong đó, tội phạm tham nhũng tăng 17,9%, tội phạm an ninh quốc gia tăng 140%. Năm 2018, số vụ án hình sự tăng 5,2% so với năm 2017; năm 2019, số vụ án được khởi tố tăng 7,4% so với năm 2018. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 41.557 vụ án hình sự, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Các nhóm tội phạm có số lượng tăng nhanh gồm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm tham nhũng và tội phạm môi trường. Ngành Kiểm sát nhân dân cũng xử lý nhiều vụ phạm tội phức tạp, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng hoặc liên quan các tổ chức phản động như vụ “Triều đại Việt”, “Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam”, “Quốc nội quật khởi”…

Được hỏi về vụ án Hồ Duy Hải, ông Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Vụ 7) Viện KSND Tối cao, tái khẳng định, Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm là có căn cứ, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và cần thiết. Viện Kiểm sát đang nghiên cứu, theo dõi ý kiến từ các cơ quan hữu quan và có thể kiến nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại quyết định Giám đốc thẩm với Hồ Duy Hải. Trước đó, Hội đồng thẩm phán cho rằng, quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao với Hồ Duy Hải là không đúng pháp luật vì Chủ tịch nước từng bác đơn xin giảm án tử hình của Hải.

