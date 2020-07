Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật

Ngày 9/5/2019, Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công an đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile và trụ sở Công ty Nhật Cường tại phố Trần Phú, Hà Nội.

Đến ngày 14/5/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy (SN 1974), Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm để điều tra về hai tội danh nêu trên. Đến ngày 18/5/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế Bùi Quang Huy.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, từ tháng 7 đến tháng 11/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lần lượt ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bổ sung tội danh “Rửa tiền”, "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.

Liên quan đến hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan, ngoài Bùi Quang Huy, CQĐT cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một loạt cán bộ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Trong số các bị can có ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh.



Nhóm bị can này được xác định có liên quan đến việc phê duyệt, thực hiện gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016”. Gói thầu trên được ký ngày 26/12/2016 giữa 3 bên là Sở KHĐT Hà Nội; Công ty TNHH và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Giá trị hợp đồng là gần 43 tỷ đồng bao gồm toàn bộ chi phí vận hành, vận chuyển, hỗ trợ, chuyển giao các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước…

Đến ngày 10/7/2020, anh trai của bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường là Bùi Quốc Việt (SN 1970) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “buôn lậu”.

Cùng ngày, CQĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Võ Việt Hùng (SN 1976), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong một diễn biến bất ngờ có liên quan đến vụ án Nhật Cường, ngày 13/7, Cơ quan ANĐT – Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của hai cán bộ thuộc UBND TP Hà Nội và một cán bộ công an thuộc C03 về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Sau quá trình điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 22/7, CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can nêu trên để phục vụ điều tra. Các bị can gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974), Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn Phòng UBND TP Hà Nội – ông Trung là lái xe riêng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Phạm Quang Dũng (SN 1983), cán bộ C03 Bộ Công an.

Được biết, hành vi phạm tội của ba bị can nêu trên có liên quan vụ án Nhật Cường Mobile.