Nhiều cá nhân bảo kê cho xe quá tải

Xử lý nhiều cá nhân bảo kê xe vi phạm giao thông

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, thời gian qua, không ít cá nhân đã bảo kê cho vi phạm giao thông. Đây là một trong những lý do khiến cho hoạt động xe quá tải tại một số tuyến đường vi phạm vẫn cao. Vụ việc nhiều cán bộ của Thanh tra giao thông Cần Thơ vừa bị TAND tỉnh này tuyên án về hành vi “Nhận hối lộ” để bảo kê hàng loạt đơn vị kinh doanh vận tải, xe quá tải là một ví dụ.

Cơ quan CSĐT nhiều tỉnh cũng đã bắt, khởi tố không ít cán bộ thuộc Chi cục quản lý giao thông, Thanh tra giao thông... bảo kê, nhận hối lộ “bỏ qua” cho nhiều lái xe chở quá tải.

Cũng theo đại tá Lê Xuân Đức, thanh tra giao thông nhiều địa phương chưa thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 32 và chỉ đạo của liên Bộ Công an - Bộ GTVT tại Thông báo số 13 về việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại đầu nguồn hàng, nơi tập kết hàng hóa, khu vực kho, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu. Việc đặt cân, kiểm tra tại một điểm trên các tuyến giao thông còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tuyến, địa bàn với lực lượng CSGT.

Xử lý 56.000 ô tô vi phạm giao thông

Lực lượng CSGT Ninh Bình kiểm tra phương tiện giao thông trên quốc lộ 1A. Ảnh: M.Đ

Đại tá Lê Xuân Đức, Cục phó Cục CSGT Bộ Công an cho biết, từ năm 2011 đến nay, đơn vị đã xây dựng, hoàn thiện và cấp phát 206 cân tải trọng cho công an các địa phương. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giữa nhiều lực lượng còn chồng chéo, kém hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), ngày 25/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 32 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công an, Cục CSGT đã lập kế hoạch hướng dẫn lực lượng CSGT toàn quốc điều tra cơ bản, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng vi phạm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất…,tập trung các tuyến quốc lộ và các địa bàn, địa phương trọng điểm.

Tính từ năm 2011 đến nay, Cục CSGT đã tiến hành xây dựng, hoàn thiện và cấp phát 206 cân tải trọng cho công an các địa phương, trong đó có 177 cân tải trọng xách tay, 29 cân tải trọng cố định lắp đặt tại các trạm CSGT.

Đối với tuyến Quốc lộ 1A, Bộ Công an đã tiến hành lắp đặt 14 hệ thống cân tải trọng tại trạm CSGT Công an các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam…Đối với các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 3, 5, 6, 14, 19, 48 lắp đặt 8 hệ thống cân tải trọng tại trạm CSGT Công an các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Giang…

Lực lượng CSGT một số tỉnh, thành đã xử lý đạt kết quả cao và làm tốt công tác hạ tải, như: Hà Nội, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, Bình Định…

Kể từ ngày 1/12/2016 đến ngày 31/12/2017, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản 56.931 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải. Theo đó, lực lượng CSGT trên toàn quốc xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 289 tỷ 753 triệu đồng, tạm giữ 3.422 phương tiện, tước 40.447 giấy phép lái xe, đã xử lý hạ tải đối với 25.628 phương tiện vi phạm.

MINH ĐỨC