Nhiều công an nguy cơ phơi nhiễm HIV khi vây bắt 'sưa tặc'

Trước đó, khoảng 20h15 phút ngày 9/2 (tức ngày mông 5 Tết) tổ công tác của Công an phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa phối hợp với Ban quản lý rừng Hàm Rồng tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng Thung Xanh, đồi Quyết Thắng, Phường Hàm Rồng thì phát hiện 1 nam thanh niên đang dùng xà beng đào gốc cây sưa.

Đối tượng trộm cây sưa

Phát hiện thấy lực lượng công an, đối tượng này đã bỏ chạy, tuy nhiên đã bị tổ công tác truy đuổi và bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường để xử lý. Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đức Thuận (SN 1984), trú tại số nhà 11/17 Trần Khát Chân, Phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa (là đối tượng bị nhiễm HIV).





Hiện nay, những chiến sỹ, cán bộ trên đang được theo dõi và điều trị chống phơi nhiễm HIV Qúa trình lẩn trốn trong bụi cây gai leo, đối tượng đã bị trầy xước chảy máu nhiều ở người và mặt. Khi bị bắt, dẫn giải đối tượng có 2 cán bộ Công an phường Hàm Rồng và 2 cán bộ của Ban quản lý rừng Hàm Rồng đã tiếp xúc với máu của đối tượng, có nguy cơ phơi nhiễm HIV.Hiện nay, những chiến sỹ, cán bộ trên đang được theo dõi và điều trị chốngtại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa.

Hoàng Lam