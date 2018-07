Nhiều dân chơi phê ma tuý tập thể trong chung cư cao cấp ở Sài Gòn

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.



Trước đó vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 18/7, Công an phường 22, quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn hộ nằm ở tầng 34 của chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh).

Qua kiểm tra, công an phát hiện 7 đối tượng (hầu hết quê ở Hà Nội) có biểu hiện đang sử dụng ma túy tập thể.



Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 4 viên thuốc lắc và 5 bịch nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.



Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng chung.



Hiện công an đang điều tra làm rõ.