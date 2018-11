Nhiều đôi nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 17/11 cho biết đang tiến hành điều tra vụ mua bán dâm vừa bị bắt quả tang ở huyện Long Điền.

Thông tin, vào lúc 17 giờ ngày 15/11, Công an huyện Long Điền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bất ngờ kiểm tra hành chính, bắt quả tang vụ mua bán dâm tại một nhà nghỉ thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, nên đã mời các đối tượng về làm việc.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng liên quan, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công lý