Nhiều 'nam thanh nữ tú' phê ma túy trong quán karaoke

Vào lúc 0h30’, ngày 24/8, Tổ công tác thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra quán karaoke Út An 3 (ở khu phố Bình Khởi, Phường 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), do bà Đặng Thị Yến Oanh (SN 1982) làm chủ.