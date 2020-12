Nhìn gần xe đặc chủng Công an TPHCM trấn áp tội phạm

Quảng cáo

Ngày 15/12, Công an TPHCM triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán 2021 trong thời gian 2 tháng từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021.

Tại buổi ra quân, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TPHCM gồm các ông Nguyễn Hồ Hải (Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM), ông Ngô Minh Châu (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng đại diện các sở ban ngành thành phố; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ đội Biên phòng TPHCM; Các lực lượng, đơn vị Công an TPHCM và 24 quận huyện đã tham gia, nhiều phương tiện tác chiến hiện đại, phương tiện xe cộ đặc chủng cũng được Công an TPHCM triển khai trong ngày ra quân.

Clip Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm. Video Văn Minh - Huyền Trang

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đang đứng trước thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn thách thức mới. “Các thế lực thù địch đã và đang lấy thành phố làm địa bàn để đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tính chất tội phạm ngày càng manh động, táo tợn hơn”, ông Ngô Minh Châu nói.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo.

Do đó Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Công an TPHCM tập trung, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, kiên quyết đấu tranh với những đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức như tín dụng đen, xâm phạm sở hữu tài sản, ma tuý, buôn lậu và hàng giả…“Tuyệt đối không để chúng hoạt động lộng lành”, ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Thay mặt Công an TPHCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam, GĐ Công an TPHCM hứa lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 cũng như bảo vệ an toàn cho người dân vui chơi Tết sắp tới.

“Công an chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại trước trong và sau Đại hội, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố và biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tạo môi trường an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Tân Sửu”, thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, GĐ Công an TPHCM.

Trong thời gian cao điểm trấn áp tội phạm, GĐ Công an TPHCM cho biết, lực lượng công an chủ động đẩy mạnh thực hiện chuyển hướng trọng tâm công tác từ vận động thu hồi sang đấu tranh, trấn áp các đối tượng, băng nhóm tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, ngăn chặn mua bán vận chuyển sử dụng pháo trái phép.

“Công an TPHCM đảm bảo an ninh, an toàn các địa điểm công cộng trong dịp Tết, lễ hội đầu Xuân cho người dân vui chơi an toàn”, GĐ Công an TPHCM cho biết.

Công an TPHCM ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bắt đầu từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021.

Mục tiêu Công an TPHCM đề ra là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37...Đảm bảo cái Tết an toàn cho người dân.

Lực lượng Công an TPHCM tham gia gồm nhiều đơn vị như Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông,...

Các phương tiện tác chiến hiện đại cũng được Công an TPHCM triển khai.

Xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Biểu diễn trấn áp tội phạm

Của lực lượng Cảnh sát cơ động.

GĐ Công an TPHCM yêu cầu công an các quận huyện tổ chức đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm tội phạm hình sự. Trong đó có kéo giảm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM, đặc biệt không để nạn đua xe trái phép diễn ra.

Công an TPHCM chia các đơn vị thành 3 cụm để triệt phá băng nhóm tội phạm, chuyên án...

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải động viên cán bộ chiến sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, GĐ Công an TPHCM.

Lãnh đạo Thành uỷ, UBND THPCM, cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia buổi ra quân tổ chức tại Công an trường Lam Sơn (Quận 1, TPHCM) sáng 15/12.

Văn Minh - Huyền Trang