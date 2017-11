Nhóm côn đồ đốt xe người đi đường, vây đánh công an

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa khởi tố, bắt tạm giam bắt giam Nguyễn Thanh Toàn (20 tuổi, ngụ phường 9, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra công an cũng bắt tạm giam Nguyễn Phước Lộc (19 tuổi) và Lê Thanh Nhân (17 tuổi, cùng ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ. Đây là các nghi can vô cớ dùng hung khí đâm trọng thương, đốt xe của người dân và đánh công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 8/11, Toàn, Lộc, Nhân đi hát karaoke về thì xảy ra mâu thuẫn và rượt đánh nhau trên vỉa hè trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm này, Nguyễn Duy Khải (28 tuổi) chạy xe máy chở Lê Thanh Lâm (19 tuổi, cùng ngụ TP Vĩnh Long) đi trên đường thấy cảnh nhóm thanh niên rượt đánh nhau nên dừng lại xem.



Bất ngờ, Toàn xông tới dùng kéo đâm Khải 3 nhát vào lưng. Còn Lâm cũng bị đâm gây thương tích. Manh động hơn, Lộc kích động “đốt xe tụi nó”. Lập tức, Nhân đạp xe gắn máy của Khải ngã xuống đường rồi bật 2 quẹt gas đốt chiếc xe trên. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gọi điện báo lực lượng Công an phường 3, TP Vĩnh Long.



Ban chỉ huy công an phường 3 phân công Đại úy Trần Ngọc Sang, Thượng úy Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Tấn Đạt cùng 2 bảo vệ dân phố đến hiện trường. Thấy chiếc xe gắn máy đang cháy, anh Đạt và Sang đến dập lửa và hòa giải thì bị 2 đối tượng cầm hung khí rượt đánh.



Lực lượng Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ đến hỗ trợ bắt giữ 2 Lộc và Nhân.

Theo VietNamNet