Nhóm dùng súng cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh đã bàn bạc gì trước khi gây án?

Trưa 2/4, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình Sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cùng quê Quảng Ngãi gồm: Lê Quốc Bảo (SN 1996); Lê Văn Phú (SN 1997) và Nguyễn Hữu Việt (SN 1995) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, do thiếu nợ và không có tiền tiêu xài nên cả ba bàn nhau tìm kiếm các cửa hàng tiện ích có sơ hở để thực hiện hành vi cướp tài sản. Cả ba phân công nhiệm vụ rõ ràng như: người cầm súng, người cầm dao, người điều khiển xe máy và người đi tẩu tán tài sản.

Ngày 25/3, Phú đi tìm nhưng không xác định được địa điểm ra tay cướp. Đến tối 27/3, Bảo điều khiển xe máy chở theo Việt đến trước cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Nắm tình hình vào cuối tuần cửa hàng thường có lượng lớn tiền mặt nên cả hai quyết định thực hiện cướp tài sản.

Ba đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở các tỉnh. Lúc này, Việt ngồi sau nhảy xuống xe vào cửa hàng, rút súng uy hiếp nhân viên bảo vệ khiến người này hốt hoảng chạy vào trong. Lúc này, Bảo cũng dừng xe, cầm theo 2 con dao dài khoảng 45cm cùng Việt xông vào cửa hàng uy hiếp nhân viên, cướp đi số tiền hơn 74 triệu đồng và lấy đi một CPU máy tính rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi cướp được tài sản, Bảo và Việt về nhà, tháo biển số xe đưa cho Phú đi vứt để phi tang cùng CPU máy tính của cửa hàng Bách Hóa Xanh hòng xóa dữ liệu hình ảnh. Cả nhóm chia nhau bỏ trốn về Bình Thuận và Quảng Ngãi lẩn trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, PC02 phối hợp cùng công an quận Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 30/3, Công an TPHCM cơ bản đã dựng lại được vụ việc và phối hợp với Công an Quảng Ngãi bắt giữ Bảo khi đang lẩn trốn trên địa bàn Quảng Ngãi.

Tang vật bị công an thu giữ.

Qua khai thác nhanh Bảo, ngày 31/3, PC02 đã bắt được Lê Văn Phú. Tiếp tục đấu tranh với Bảo và Phú, công an xác định được tên cầm súng là Nguyễn Hữu Việt nên tiếp hành truy bắt được Việt vào ngày 1/4.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Tang vật thu giữ được gồm 1 khẩu súng rulo màu trắng, 6 viên đạn, 2 con dao, 1 xe máy SH, 1 xe Exciter, 1 thẻ ATM và 3 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngô Bình