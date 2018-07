Nhóm khủng bố từng có ý định gây nổ ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ nổ trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TPHCM) vừa được Công an TPHCM khám phá bắt giữ 8 đối tượng, ngày 9/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định và trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM. Công an TPHCM nhận khen thưởng Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC54), Phòng An ninh kinh tế (PA71), Trung đoàn cảnh sát cơ động (PK20E) đã nhận quyết định khen thưởng, mỗi đơn vị được nhận 15 triệu đồng trích từ quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thượng tướng Bùi Văn Nam đã đánh giá rất cao thành tích phá án của các đơn vị nghiệp vụ, cũng như sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Ban giám đốc Công an TPHCM trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.