Nhóm thanh niên dàn cảnh đánh, cướp xe máy trong 1 phút

Ngày 5/1, Công an quận Tân Phú xác nhận đã tạm giữ hình sự các nghi can Huỳnh Thanh Lam (thường gọi Hoàng Mập, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Ngọc và Trịnh Minh Hoàng (cùng ngụ quận 12) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo công an, đây là nhóm nghi can thực hiện vụ cướp xe máy tại khu Vườn Lài thuộc quận Tân Phú và bị camera an ninh ghi hình lại vào tối 2/1 vừa qua. Nhóm nghi can này khai nhận có sử dụng ma túy ở nhà của Ngọc. Sau khi hết tiền chơi ma túy nên đã rủ nhau đi cướp.

Khi người bạn quen trên mạng xã hội xuất hiện ở điểm hẹn hẻm đường Vườn Lài thì bị cả nhóm thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trước đó, nhóm này lên mạng xã hội và làm quen với một người có nhiều tài sản nên đã rủ người này ra gặp mặt.

Số tài sản nhóm cướp được gồm 1 xe máy và 5 triệu đồng tiền mặt. Cả nhóm lấy xe máy bán cho một đầu mối tiêu thụ ở quận 12 để lấy tiền tiêu xài. Lực lượng công an nhận tin báo đã vào cuộc điều tra, cả nhóm tẩu thoát đến địa phận giáp ranh tỉnh Bình Dương thì bị bắt giữ.

