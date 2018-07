Nhóm thanh niên thuê gần chục phòng trong nhà nghỉ để 'đập đá'

Thông tin ban đầu, trước đó, vào 8h30 ngày 10/7, Công an phường Vĩ Dạ và lực lượng nghiệp vụ thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế bất ngờ kiểm tra tại nhà nghỉ C.

Tại đây, công an phát hiện 27 thanh thiếu niên nam nữ tụ tập sinh hoạt chung tại 6 phòng nghỉ, với biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong phòng khách sạn mà các đối tượng nam nữ thuê có nhiều thiết bị âm thanh công suất lớn. Test nhanh của công an, có đến 25/27 đối tượng dương tính với ma túy

Đặc biệt, tại phòng nghỉ của các đối tượng được bố trí thiết bị âm thanh công suất lớn gồm dàn ampli, loa phát, đèn chớp nhiều màu sắc, dàn trộn nhạc DJ…. Các thiết bị này được trang bị để phục vụ hoạt động “đập đá” của nhóm "dân bay", với số lượng đông đến hàng chục người.

Các gói ma túy đã qua sử dụng

Các nữ thanh niên còn rất trẻ

Tại phòng nghỉ của nhóm đối tượng trên, lực lượng Công an còn thu giữ 0,5599 gram chất ma túy và nhiều gói ma túy đã qua sử dụng. Bước đầu các đối tượng khai nhận, loại ma túy mà họ sử dụng là thuốc lắc và một loại ma túy tên là “Khay”, hay còn gọi là Ketamin.

Một lượng lớn tiền mặt cũng được phát hiện tại hiện trường "đập đá"

Công an thành phố Huế đã tiến hành “test” ma túy nhóm thanh niên này, qua đó, phát hiện 25/27 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện, vụ việc tiếp tục được Công an thành phố Huế mở rộng điều tra, làm rõ.

Ngọc Văn