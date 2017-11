Nhóm thanh niên vào trường đánh thầy trò nhập viện

Em Tài đang điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 14h30 ngày 13/11, khi học sinh trường Trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ, (Nghệ An) đang trong giờ học thì xuất hiện 2 đối tượng rú ga chạy xe máy xung quanh sân trường.Sau đó, nhà trường đã đóng cổng ngăn chặn 2 đối tượng này lại để làm rõ. Cùng lúc, thầy Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đoàn trường THPT Lê Lợi đứng ở cổng để ngăn chặn thì bị một đối tượng từ phía ngoài vượt qua cổng lao vào đánh. Một thầy giáo khác phát hiện nên đã hô hoán toàn trường ra để can ngăn.Rất nhiều thầy giáo và học sinh trong trường chạy ra can ngăn. Trong lúc lộn xộn, em Tài (học sinh lớp 12A8) bị một đối tượng dùng viên gạch đánh vào đầu. Cú đánh mạnh khiến em Tài phải nhập viện khâu 10 mũi; còn thầy Nguyễn Văn Giáp bị đối tượng Trường dùng gạch đánh mạnh gây chấn thương cũng phải nhập viện.Các đối tượng sau đó được xác định là Thanh và Quân (cùng trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ), đối tượng vượt cổng vào đánh thầy Giáp xác định tên Trường.Đối tượng đánh thầy giáo Giáp bị thương đã bị nhà trường giữ lại đưa đến UBND xã Tân Phú bàn giao cho công an. Đến khoảng 16h30p, công an xã và cảnh sát khu vực tổ chức bắt hai đối tượng Quân và Thanh đang lẩn trốn ở quán bi-a gần cổng trường.Hiện cả ba đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện Tân Kỳ xử lý theo quy định của pháp luật.