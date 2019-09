Nhóm thanh thiếu niên cướp nhầm công an vì tưởng... cặp đôi đồng tính

Quảng cáo

Ngày 14/9, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng xác nhận đang tạm giữ nhóm 3 thanh thiếu niên mới 15-16 tuổi để điều tra hành vi “Cướp tài sản” gồm Hà T. N. (SN 2003), Nguyễn Đ.M. T. và Nguyễn Q.V. (cùng SN 2004) đều ngụ tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Trước đó, tối 12/9, tại đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), nhóm 3 thanh thiếu niên trên thấy hai người đàn ông chở nhau đi trên xe máy ở nơi vắng vẻ, tưởng là cặp đôi đồng tính nên đã ép xe, rút dao doạ hòng cướp tài sản. Không ngờ đây là hai cán bộ Công an phường Hoà Minh, quận Liên Chiều đang mật phục tuần tra.

Hai cán bộ công an đã hô “công an đây” và rút súng bắn chỉ thiên, nhóm cướp nhí bỏ xe tháo chạy. Hai công an đuổi bắt được và tạm giữ ngay Hà T.N. cùng hai xe máy. Đến ngày 13/9, công an tìm bắt được thêm 2 đối tượng còn lại.

Qua điều tra ban đầu, nhóm đối tượng khai cả nhóm có 7 người, thường nhắm vào các cặp đồng tính ở những tuyến đường vắng vẻ vào buổi tối để cướp tài sản.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Dân Trí