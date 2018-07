Nhóm trộm bị đánh bầm dập khi đột nhập trúng nhà trưởng công an xã

Khoảng 2h ngày 19/7, 3 nam thanh niên đi ôtô biển Quảng Ninh sang Hải Phòng, đột nhập vào gia đình ông Đỗ Văn Tuyên, Trưởng công an xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, trộm cắp tài sản.Ông Tuyên cho hay, thời điểm đó trời mưa to, gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng tri hô “trộm trộm” của người dân nên tỉnh giấc. Mở cửa, ông phát hiện 2 xe máy trong nhà đã biến mất, cánh cổng bị phá khóa, mở toang.Trưởng công an xã chạy ra đường, thấy ôtô Hyundai Accent màu đen biển Quảng Ninh chạy về hướng quốc lộ 10; 2 chiếc xe máy bị bỏ lại trên đường.Ông Tuyên đã cùng người dân đi xe máy truy đuổi theo ôtô. Do trời mưa, đường xuống cấp, xe của nhóm đạo chích chạy đến đầu xã thì lao vào vệ đường, chết máy. Ba tên trộm bị bắt, bị người dân đánh bầm dập, trong đó một tên phải nhập viện cấp cứu.Hiện, ba tên trộm bị công an huyện Thủy Nguyên tạm giữ cùng chiếc ôtô gây án để điều tra.

Theo VnExpress