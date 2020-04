Những cán bộ ‘chóp bu’ của PVN dính chàm trong vụ án tại Nhiệt Điện Thái Bình 2

Quảng cáo

Ông Đinh La Thăng là người xin chủ trương chỉ định thầu dự án nhà máy nhiệt điện

Tháng 12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)”.

Theo đó, CQĐT đã đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Sơn, đều nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN cùng 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái” và 8 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Riêng bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh trên.

Kết luận điều tra xác định, tháng 4/2010, ông Đinh La Thăng đã thay mặt HĐQT PVN ký văn bản số 3072/DKVN-HĐQT gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đưa dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào mục các dự án PVN sẽ triển khai thực hiện trong năm 2010 cần được chỉ định thầu và đề xuất Chính phủ ủy quyền cho HĐQT PVN quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu và được đồng ý. Quá trình triển khai, thực hiện dự án, các bị can đã cố ý làm trái quy định pháp luật trong việc lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng EPC, tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng theo hợp đồng EPC.

Vẫn theo kết luận điều tra, với ý định xây dựng PVC trở thành đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí hàng đầu Việt Nam, tháng 12/2007, ông Đinh La Thăng đã đưa Trịnh Xuân Thanh từ Tổng Công ty Sông Hồng về làm Tổng Giám đốc, sau là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC; đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho PVC hoạt động như bố trí việc làm, tạo nguồn vốn…, kể cả việc chấp thuận miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng đối với các công trình, dự án được Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện.

Sau hai năm Trịnh Xuân Thanh “chèo lái” PVC, tình trạng tài chính của PVC lâm vào cảnh khó khăn. Báo cáo tài chính năm 2010 của PVC thể hiện: thời điểm 31/12/2009 toàn bộ tài sản ngắn hạn của PVC không đủ bù đắp nợ ngắn hạn, PVC không đảm bảo khả năng thanh khoản.

Mặc dù biết rõ về tình cảnh của PVC nhưng ngày 18/6/2010, ông Đinh La Thăng đã thay mặt HĐQT PVN ký nghị quyết đồng ý chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu.

“Hành trình” thất thoát...

Trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và chỉ đạo các cá nhân, đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký hợp đồng số 33 trái quy định. Sau đó, chỉ đạo PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để một số người tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng.

Hành vi của ông Đinh La Thăng phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 – Bộ luật Hình sự.

Đối với bị can Trịnh Xuân Thanh, CQĐT xác định trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện nêu trên, bị can này đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng; chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Vũ Đức Thuận đã cùng Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, rút 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Hành vi nêu trên của bị can Thanh và Thuận phạm vào tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dù biết rõ hợp đồng số 33 được ký trái quy định song bị can Nguyền Xuân Sơn vẫn chỉ đạo Ban QLDA tạm ứng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Còn bị can Phùng Đình Thực là người thực hiện chỉ đạo của ông Thăng và đã yêu cầu thúc ép PVPower ký hợp đồng số 33 với PVC trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 119 tỷ đồng…

Năm 2016, TTCP đã từng công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Nội dung cuộc thanh tra tập trung vào việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC, trọng tâm là việc đầu tư thực hiện các dự án trong giai đoạn năm 2008 đến hết ngày 31/12/2013. PVC được thành lập từ năm 2007, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm vai trò là tổng thầu hoặc các nhà thầu lớn thực hiện hàng loạt công trình dự án có quy mô hàng ngàn tỉ như Nhà máy lọc dầu Dung Quất; dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Quảng Ngãi, Phú Thọ; dự án xơ sợi Đình Vũ; dự án Nhiệt điện Thái Bình 2... Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, CQĐT – Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án tại PVC, do đó Còn đối với kết luận thanh tra PVC, ông Khánh cho biết cùng thời gia Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra thì bên cơ quan Công an cũng có cuộc điều tra tại đây. Từ đó đến nay, TTCP vẫn chưa công bố kết quả thanh tra tại tổng công ty này, mặc dù tại cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 4/2017, ông Ngô Văn Khánh – Phó tổng TCCP cho biết đã kết thúc thời gian thanh tra trực tiếp và đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo Thủ tướng.

