Những nhân vật nào bị bắt khi đánh bạc cùng nghệ sĩ hài Hồng Tơ?

Chiều 8/5, Công an TPHCM cho biết, ngoài tạm giam bị can Cao Văn Tơ (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, nghệ sĩ hài Hồng Tơ), Cơ quan CSĐT còn khởi tố các bị can tham gia đánh bạc cùng nghệ sĩ hài này.

Theo đó, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Giáp Thành Tây. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An về tội "Đánh bạc".

Theo Công an TPHCM, chiều 17/4, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang các đối tượng Cao Văn Tơ, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm của Cao Văn Tơ (địa chỉ số 52/1/12 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Đây cũng là nơi nghệ sĩ này đang sinh sống.

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ

Qua khám xét, công an thu giữ tang vật thu giữ gồm: 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và 14,8 triệu đồng tiền thu giữ trên chiếu bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê Tiền Giang, hiện cư trú tại quận Tân Phú, TP.HCM. Ông được biết đến là một nghệ sĩ hài miền Nam nổi tiếng một thời. Ở giai đoạn sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Hồng Tơ còn được gọi với biệt danh "nghệ sĩ đại gia" bởi cát xê cao ngất ngưởng.

Hồng Tơ xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Ông được khán giả biết đến qua các vai diễn trong các vở cải lương như Lý trưởng (vở Hòn Vọng Phu), ông bầu và Xuyên (vở Bàn thờ tổ một cô đào), Mã Nàm (vở Tình yêu và tướng cướp) rồi bước sang đóng tấu hài, diễn viên điện ảnh.

Hồng Tơ từng là đại gia khi tiền bạc rủng rỉnh nhưng dính vào cờ bạc dẫn đến nợ nần, có lần bị giang hồ truy sát vì vay nợ. Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là người có máu cờ bạc.

