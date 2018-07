Những nữ quái giúp trùm ma túy Lóng Luông

Vợ hờ điều hành đường dây ma túy

Mười ngày sau kết thúc chuyên án 18TN, 19TN, tiêu diệt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, quê tỉnh Hà Nam) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La, CQÐT Công an tỉnh Sơn La vẫn đang mở rộng điều tra vụ án. Theo CQÐT, Tuân có hai con gái với vợ là Nguyễn Thị Chuyên (SN 1983, cùng quê) và nhiều nhân tình.

Năm 2006, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 4 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ biên giới vào Việt Nam để tuồn sang nước thứ ba tiêu thụ. Trong đó, Tuân và Vũ Thị Thanh Hiền (quê huyện An Dương, TP Hải Phòng) cầm đầu, điều hành băng nhóm khoảng 30 đàn em tham gia mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang. Theo đó, những lần vào bản vùng Mộc Châu (Sơn La) hay Mai Châu (Hòa Bình) tìm nguồn hàng, Tuân đều đưa nhân tình đi cùng. Khi có hàng, cặp tình nhân ngồi trên xe có chứa ma túy, phân công đàn em dò đường, cảnh giới, nhận tiền sau giao dịch. Một tốp khác di chuyển theo giữ khoảng cách bằng ô tô để cảnh giới hoặc giải vây cho Tuân- Hiền khi bị cảnh sát truy bắt.

Kiểm lâm nói gì về số gỗ quý trong nhà trùm ma túy ở Lóng Luông? Chi cục trưởng Kiểm Lâm Sơn La cho biết, trong số 25m3 gỗ thu giữ tại nhà ông trùm Nguyễn Thanh Tuân ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) chỉ có số rất ít là gỗ quý Pơ Mu, Bách Xanh kích thước 5x15x50cm.

Năm 2013, Hiền và gần 30 đàn em trong đường dây lần lượt sa lưới cảnh sát, còn Tuân trốn thoát. Cảnh sát thu giữ 1 súng K59, 37 viên đạn, 2 ô tô và 300 triệu đồng tiền mặt tại nhà riêng của Hiền. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 12/2010 - 5/2012, Hiền và đồng bọn đã mua bán, tiêu thụ 540 bánh heroin. Ðầu năm 2014, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử đối với Hiền và 29 đàn em.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 9/7, ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng Công an xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, năm 2010, Tuân đưa Hiền về nhà tại thôn Lặt, nhưng không được sự chấp thuận của gia đình và vợ. Sau đó, Hiền mua đất, xây nhà 2 tầng khang trang tại xóm Ðồng Sổ rồi sống cùng một người giúp việc. Tại đây, Tuân thường xuyên về và ở cùng Hiền. Năm 2013, khi bị vây bắt, bà trùm rút súng ngắn chống trả, nhưng bị cảnh sát khống chế, còn Tuân trốn thoát.

Trưởng Công an xã Yên Trung cũng cho biết, Tuân có con trai với người vợ hờ khác tên Trăm (SN 1986, quê tỉnh Hòa Bình). Ông trùm từng dẫn Trăm và con trai về nhà chơi nhưng di chuyển vào ban đêm. Dù không ở tại đây, nhưng Trăm được Tuân cho nhiều tiền và xây nhà ở Hòa Bình. Gia đình Tuân từng nhiều lần đón con trai hắn về chơi.

Nữ quái giao dịch hơn 800 bánh heroin

Sau khi vợ hờ bị bắt, bị Công an Quảng Ninh truy nã đặc biệt, Tuân trốn lên bản Tà Dê, lập đại bản doanh, thu nạp đàn em và kết nối đường dây ma túy mới. Tại đây, Tuân móc nối với Ðặng Minh Châu (còn gọi là Liên “toác”, SN 1973, quê tỉnh Lạng Sơn). Năm 2004, Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán hơn 100 bánh heroin từ Hà Nội, Lạng Sơn sang Trung Quốc tiêu thụ. Châu và đồng bọn bị bắt, song do đang nuôi con nhỏ, nữ quái được tại ngoại. Lợi dụng sơ hở, Châu bỏ trốn sang Trung Quốc và tái lập mạng lưới buôn hàng trắng.

Ðầu 2015, thông qua người quen, Châu liên hệ với Tuân, mua 80 bánh heroin để cung cấp cho khách tại Trung Quốc. Chuyến đầu trót lọt, Châu tạo được uy tín đối với ông trùm và tiếp tục giao dịch, mua hơn 800 bánh heroin từ Tuân. Tháng 7/2015, Cơ quan điều tra Bộ Công an triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La - Hà Nội - Lạng Sơn. Cảnh sát bắt giữ 6 nghi phạm, Châu bỏ trốn.

Tháng 12/2015, Công an Việt Nam phối hợp lực lượng chức năng Trung Quốc bắt được Châu. Cơ quan chức năng xác định, trong 11 năm, Châu và đồng bọn đã tham gia mua bán hơn 1.100 bánh heroin. Riêng Châu tham gia giao dịch 862 bánh heroin. Giữa năm 2017, TAND Hà Nội tuyên Châu án chung thân do nữ quái đang nuôi con nhỏ, 8 bị cáo khác trong đường dây này lĩnh án tử.

Chiều 9/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng Kiểm Lâm Sơn La cho biết, đơn vị vẫn đang bảo quản 25m3 gỗ được cơ quan điều tra thu giữ, bàn giao tại nhà Nguyễn Thanh Tuân. Ông Hoan cho biết, số gỗ này được Tuân khai thác tại rừng trên địa bàn để làm nhà.

Nguyễn Hoàn