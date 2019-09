Những sai phạm nào khiến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức?

Quảng cáo

Cụ thể, năm 2003, Đại úy Võ Đình Thường - Trưởng trạm CSGT Dầu Giây bị báo chí phanh phui về vụ việc nhận hối lộ, tổ chức ''làm luật'' với ô tô trên các tuyến đường do trạm Dầu Giây quản lý. Khi bị báo chí phản ánh ông Thường cùng nhiều người khác đã bàn cách đối phó.

Đến năm 2005, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phân công ông Thường về làm Đội trưởng Đội cảnh sát 113 (PC64) đến năm 2010. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Phòng cảnh sát môi trường. Đến năm 2015, ông Thường được luân chuyển qua làm Phó Phòng CSGT, cho đến năm 2017 dư luận xôn xao về việc Thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai lại chính là người từng bị kỷ luật cách chức và cho ra khỏi lực lượng CSGT 14 năm trước.

Tháng 3/2012, ông Mạnh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh, đồng thời được thăng hàm từ Thượng tá lên Đại tá. Đến tháng 9/2015, ông Huỳnh Tiến Mạnh được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh. Đây cũng là thời điểm ông Võ Đình Thường được luân chuyển trở lại Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, nhiều năm qua liên tục xảy ra 3 vụ cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai bắn chết người. Theo đó, tháng 9/2013, tại trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khánh, nay là TP Long Khánh), Đại úy trạm CSGT Suối Tre Ngô Văn Vinh dùng súng bắn chết Trạm phó là Thiếu tá Trần Ngọc Sơn sau mâu thuẫn khi đi hát karaoke, một cán bộ trạm này cũng bị thương do trúng đạn. Ngô Văn Vinh sau đó bị tuyên án 9 năm tù.

Năm 2014, Thượng sĩ Vũ Thanh Bảo (Công an huyện Cẩm Mỹ) đi bắt sòng bạc trong một tiệc cưới ở ấp Tân Hòa (xã Bảo Bình) thì xảy ra việc nổ súng khiến một người dân bị chết. Sau đó, Công an huyện Cẩm Mỹ đến chia sẻ với gia đình nạn nhân và hỗ trợ kinh phí. Vụ án cũng đột ngột được khép lại với lý do súng bị "cướp cò".

Thời điểm đó, Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận là Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ nhưng không bị quy trách nhiệm mà được Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đề bạt, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh - Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai. Bà Thuận cũng vừa bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Gần đây nhất là vụ việc Trung úy Nguyễn Tấn Phước nổ súng bắn chết người tại một nhà trọ thuộc TP Biên Hòa vào tháng 1/2018. Phước là cán bộ Phòng CSGT Đồng Nai và từng là tài xế riêng của nguyên Giám đốc Công an Nguyễn Văn Khánh. Khi vụ án bắn người xảy ra, tướng Khánh đã về hưu.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Mạnh tương ứng với kỷ luật đảng./.

