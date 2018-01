Nổ ở Bắc Ninh: Chủ xưởng phế liệu khai đã mua 7 tấn đầu đạn

Liên quan đến vụ nổ lớn ở Bắc Ninh khiến 10 người thương vong, tối 3/1, ông Phạm Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi được triệu tập lên làm việc, ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh khai nhận từ tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ của một người làm ở Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia (Bộ tư lệnh Công binh) để tháo dỡ phế liệu.



Theo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi xảy ra sự việc nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an cùng Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra làm rõ.



Ông Sơn cũng cho biết, tối 3/1, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh (SN 1964, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.



Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 3/1, người dân tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang ngủ bỗng tỉnh dậy vì nghe tiếng nổ lớn.



Nhiều người vội vã chạy ra ngoài xem thì phát hiện nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều người bị thương la hét. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và báo lên cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong và các cơ quan chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường.



Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Hoàng Gia, Phó chủ tịch xã Văn Môn cho biết, vụ nổ khiến nhiều nhà xung quanh bị đổ sập. Người bị thương được đưa đi cấp cứu từ sáng sớm.



"Ngôi nhà xảy ra vụ nổ trên được xác định là nhà bỏ không. Chúng tôi đang chờ cơ quan chức năng tổng hợp chính xác số người thương vong và sẽ thông tin sau. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ", ông Gia cho biết.

Theo VTC News