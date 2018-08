Nổ súng bắn chết người trong quán nhậu

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Chí Thiện (tức Tý Kiến, SN 1989, trú KV 5, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), nghi phạm dùng súng bắn chết người rồi bỏ trốn.Nạn nhân bị bắn tử vong là anh Nguyễn Hà Việt (SN 1988, trú KV 5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định).Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 21h ngày 1/8, Nguyễn Chí Thiện cùng nhóm bạn nhậu tại quán trên đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên cũng đang nhậu bàn bên cạnh.Được mọi người can ngăn, Thiện bỏ về nhưng một lúc sau quay lại mang theo khẩu súng (chưa rõ chủng loại) bắn vào nhóm đã gây mâu thuẫn trước đó.Hậu quả, khiến anh Việt bị thương và tử vong chết trên đường đưa đi đến bệnh viện cấp cứu.Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi gây án, Thiện đã bỏ trốn.

Theo Dân trí