Nữ chủ quán kiêm tiếp viên “kích dục”

Vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 27/4, nhận được tin báo của người dân, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Công an huyện Long Hồ và Công an xã Long An tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một nữ tiếp viên đang có hành vi kích dục cho khách tại quán cà phê Kiều Nữ (ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Tại thời điểm lực lượng công an ập vào kiểm tra thì phát hiện nữ tiếp viên N.T.H. (SN 1988, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) đang thực hiện hanh vi kích dục cho khách là anh N.M.T. (SN 1988, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long).

Qua làm việc ban đầu, nữ tiếp viên kiêm chủ quán cà phê trên thừa nhận, khi khách vào quán uống nước thì H. sẽ ra gạ gẫm kích dục cho khách với giá 200.000 đồng/lần.

Công an huyện Long Hồ đã tiến hành mời các đối tượng có liên quan về trụ sở tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công lý