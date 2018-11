Nữ chủ tịch bị phạt chung thân vì tham ô 350 tỷ đồng

Sau hai ngày xét xử, chiều 4/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn, 44 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS - CAScon) án tù chung thân về tội Tham ô tài sản, 17 năm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp tù chung thân.

Ở vai trò đồng phạm, toà cũng phạt Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyễn, 36 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh CAScon) tám năm tù về tội Tham ô tài sản.

Tòa tuyên buộc Công ty CAScon phải trả cho Vietcombank hơn 350 tỷ đồng - số tiền Hồng Anh đã chiếm đoạt.

Đầu tháng 8, Hồng Anh và Ngà bị xét xử tại TAND Hà Nội với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tòa đã trả hồ sơ và cho rằng bị cáo Hồng Anh, Ngà phạm tội Tham ô tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, CAScon có 55% vốn của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin, doanh nghiệp Nhà nước), 45% còn lại do Công ty Toong Goen Enterprise Co., Ltd (Đài Loan) góp. Vinashin sau này chuyển nhượng cổ phần cho một công ty khác, còn giữ lại 25%.



Ngày 23/7/2008, Hồng Anh được bổ nhiệm làm tổng giám đốc (sau này kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị) của CAScon. Tháng 10/2010, bà bổ nhiệm Ngà làm trưởng phòng kinh doanh.



Năm 2010, Công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ với CAScon mua 10.000 container với giá hơn 4.000 USD một chiếc.



Hồng Anh đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với CAScon số lượng 1.000 containner. Phần lớn số hàng hóa còn lại (9.000 container), nữ tổng giám đốc đề nghị bán thông qua đơn vị trung gian là Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (SNI) do Hồng Anh và Hsu Wen-Ta (Đài Loan, Trung Quốc ) thành lập ra, trụ sở tại quần đảo Virgin, thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh. Hồng Anh hứa hẹn sẽ chiết khấu cho UASC 1,35%.



Thực hiện hợp đồng với UASC, Hồng Anh dùng hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD. Thực hiện hợp đồng, CAScon đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và nhận của ngân hàng hơn 39 triệu USD.



Căn cứ hợp đồng mua bán container, tiền thanh toán cho bên thi công (Công ty CAScon) sẽ được chuyển đến tài khoản của SNI mở tại Ngân hàng HSBC Hong Kong.



Cuối năm 2011, do không thấy SNI chuyển trả đủ tiền vào tài khoản nên Vietcombank yêu cầu Hồng Anh cung cấp hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp này để tiến hành đòi nợ. Nhằm che đậy mánh khóe của mình, Hồng Anh chỉ đạo Ngà sử dụng email với danh nghĩa là đại diện SNI xin khất nợ ngân hàng.



Hiện Hồng Anh mới chỉ trả cho Vietcombank 11 triệu USD... 16,7 triệu USD (353 tỷ đồng) bà ta và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt.



Ở hành vi cố ý, tòa xác định, từ năm 2010 đến 2011, Hồng Anh lần lượt ký hai hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng. Sau đó, bà này đã tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.



Hồng Anh chỉ trả cho VFC 10 tỷ đồng, số còn lại 28 tỷ (gồm cả lãi phát sinh), nữ tổng giám đốc dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.

