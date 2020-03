Nữ công nhân vừa rút tiền lương bị cướp kề dao vào cổ

Quảng cáo

Sáng nay (11/3), Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho hay đang điều tra làm rõ một nữ công nhân bị cướp khống chế cướp tài sản, xảy ra vào tối qua.

Theo lời trình báo của chị N.T.K.C (SN 2002, quê An Giang) hiện đang làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương. Như thường lệ, hàng tháng công ty trả lương vào ngày mùng 10 qua ngân hàng.

Nữ công nhân bị cướp hết tiền trong đêm (ảnh: Người dân cung cấp)

Hôm qua (10/3) khi công ty trả lương thì tối cùng ngày chị C. ra trụ ATM ở đường D17 trong KCN Mỹ Phước để rút tiền. Khi rút hết tiền lương được 5 triệu đồng, chị C. di chuyển bằng xe máy về phòng trọ. Vừa rời nơi rút tiền không xa thì chị C. trên bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu winner chặn đường, đánh vào mặt.

Chưa dừng lại, 2 thanh niên kề dao vào cổ đề nghị giao hết tiền. Khi nạn nhân đưa hết số tiền vừa rút thì chúng lấy rồi lên xe tẩu thoát theo hướng từ đường đường D17 ra QL13. Nạn nhân cho hay, rất có thể tên cướp đã theo dõi chị từ trước, chờ khi rút xong tiền rồi chặn cướp. Chúng không thực hiện ngay tại trụ ATM vì có nhiều công nhân đứng xếp hàng chờ rút tiền lương.

Hương Chi