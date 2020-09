Nữ giám đốc công ty vàng bạc lừa bán khẩu trang chiếm đoạt tiền tỷ bị khởi tố

Quảng cáo

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo (31 tuổi, ngụ quận Cái Răng) điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Thảo được tại ngoại điều tra vì đang điều trị bệnh.

Liên quan đến vụ án, tháng 6/2020, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Hoàng Huyên (26 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát. Huyên là em họ của Thảo, bị cáo buộc đã cùng thực hiện hợp đồng mua bán thiết bị và khẩu trang y tế, sau đó chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài việc bị khởi tố trong vụ án nêu trên, Thảo còn là bị can trong vụ án lừa bán kim cương, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Thảo được biết đến là giám đốc công ty vàng bạc đá quý có cùng trụ sở với địa chỉ công ty nơi em họ làm giám đốc.

Thảo còn bị cáo buộc đưa ra các thông tin gian dối rằng có khách hàng cần mua kim cương và có nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch.

Thảo nói hai vợ chồng ở Cần Thơ, hùn tiền mua kim cương bán lại kiếm lời, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra chứng minh, số tiền chiếm đoạt nữ giám đốc sử dụng vào mục đích cá nhân. Cuối năm 2019, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Thảo. Tuy nhiên Thảo đang có bệnh lý, cần điều trị nên cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị. Trong thời gian được tại ngoại, Thảo bị cáo buộc lợi dụng dịch bệnh COVID-19, đã cùng với em họ dựng chuyện bán thiết bị và khẩu trang y tế để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

