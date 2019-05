Nữ giám đốc tố cả gia đình liên tục bị nhóm côn đồ truy sát bằng súng

Bà Mai Thị Hồng Thức - chủ một doanh nghiệp đóng tại phường Bắc Lý, (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vừa có đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng về việc gia đình bị một số đối tượng liên tục đe dọa, dùng súng truy sát gây thương tích, khiến gia đình luôn sống trong tình trạng hoang mang, lo lắng.

Theo đơn kêu cứu của bà Thức, trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/4, bà cùng L. T. H. D. đi tham dự đám cưới tại nhà hàng Royal (ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới). Khi vừa rời khỏi nhà hàng thì bị hai thanh niên dùng đi xe máy bám theo.

Bà Thức bị truy sát phải nhập viện cấp cứu.

Khi tới cầu vượt Thuận Lí, cháu D. bị say xe nên phải hạ kính. Lúc kính vừa kéo xuống ngay lập tức hai thanh niên phía sau vượt lên áp sát dùng súng tự chế nhắm thẳng vào mặt bà Thức. Nhưng may mắn do xe đang di chuyển nên viên đạn bay lệch trúng vào tay trái bà gây thương tích.

Đến ngày 26/4 bà Thức được chồng mình chở lên bệnh viện kiểm tra lại vết thương thì lại có hai thanh niên tiếp tục bám theo. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày chồng bà Thức đi làm trở về nhà thì bị hai thanh niên trốn sẵn ở gara ô tô chĩa thẳng súng vào người, rất may viên đạn bay lệch vào cửa khiến tấm kính dày hơn 10 ly bị thủng.

Cửa kính dày 10 ly bị bắn thủng.

Ngay lập tức, chồng bà dùng ô tô đuổi theo và bắt được hai đối tượng này trên đường Hữu Nghị. Tại vị trí hai thanh niên nổ súng, lực lượng chức năng thu giữ 4 viên đạn (loại đạn tự chế) có đường kính khoảng 0,7 cm, dài 1,9 cm.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện các đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam - Linh Giang