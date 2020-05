Nữ kế toán bị cháu của giám đốc siêu thị đánh gãy chân

TPO - Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Nhân (28 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.