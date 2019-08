Nữ nhân viên cửa hàng điện thoại tay không chống trả tên cướp có dao

Quảng cáo

Chiều 1/8, công an quận Tân Phú, TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra truy xét vụ cướp táo tợn xảy ra tại cửa hàng điện thoại trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Khoảng 16h chiều 30/7, chị Vũ Ngọc Phương (SN 1991) là nhân viên cửa hàng điện thoại trên đường Thạch Lam đang làm việc thì có một nam thanh niên mặt bịt khẩu trang đi xe máy đến để chuyển 50 triệu đồng.

Thanh niên vào cửa hàng điện thoại vờ chuyển tiền.

Tuy nhiên, chị Phương nói tài khoản không đủ 50 triệu đồng nên người này bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, thanh niên này quay lại đưa cho nhân viên một mảnh giấy ghi số tài khoản và họ tên người nhận cũng như tên người gửi rồi nhờ chị Phương làm thủ tục chuyển 10 triệu.

Trong lúc nữ nhân viên đang nhập thông tin vào máy tính thì người này đi vòng ra phía sau, bất ngờ móc một con dao kề vào cổ nữ nhân viên uy hiếp để cướp. Nam thanh niên lớn tiếng doạ: “Tiền này là tiền của nhà nước, mày muốn sống hay chết”.

Dùng dao khống chế nhân viên. Rồi tháo chạy khi bị chống trả.

Dù bị bất ngờ nhưng chị Phương nhanh chóng nắm chặt tay cầm dao của đối tượng này đẩy ra, tri hô kêu cứu và chống cự quyết liệt khiến cả hai ngã xuống nền. Lúc này, thanh niên vội lấy balo tháo chạy ra ngoài.

Sau khi vụ việc xảy ra, nữ nhân viên đã đến công an phường trình báo vụ việc. Cơ quan công an có mặt sau đó, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một con dao bầu dài khoảng 12cm và mảnh giấy đối tượng bỏ lại.

Ngô Bình