Nữ sinh 14 tuổi theo bạn trai vào nhà nghỉ

Ngày 22/1, Cơ quan điều tra Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Bằng (SN 1999), trú ở xã An Thọ, huyện An Lão, để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại điều 145 BLHS.Trước đó, Cơ quan điều tra Công an quận Kiến An nhận được đơn của chị Trần, trú ở huyện An Lão, tố cáo việc con gái chị là cháu Nguyễn (SN 2004), bị Lê Văn Bằng có hành vi xâm hại tình dục vào tối mùng 2, rạng sáng 3/1.Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập Lê Văn Bằng, đấu tranh và buộc đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Quen biết Nguyễn qua nhóm bạn và thấy cô bé phổng phao nên Bằng… ngỏ lời yêu và được Nguyễn đáp lại.Chiều 2/1, Bằng đi xe máy đến đón cháu Nguyễn tại cổng trường học rồi rủ cô bé đi uống nước. Đến 22h cùng ngày, đối tượng chở cháu Nguyễn vào nhà nghỉ ở phường Tràng Minh, Kiến An, và đã quan hệ tình dục.Sáng sớm hôm sau, Bằng chở cháu Nguyễn về nhà. Sự việc sau đó được gia đình cháu Nguyễn làm rõ và tố giác đến cơ quan Công an.

Theo An ninh Thủ đô