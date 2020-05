Nữ sinh lớp 7 bị bạn trai cưỡng hiếp

Quảng cáo

Ngày 5/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Nghi (18 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cảnh sát, Nghi và nữ sinh lớp 7 (sinh năm 2007) quen nhau qua mạng, sau đó nảy sinh tình cảm. Sáng 17/12/2019, Nghi chạy xe gắn máy đến trường cấp 2 ở xã An Thái Trung đón nữ sinh này đi chơi.

Nghi sau đó đòi quan hệ tình dục nhưng nữ sinh từ chối. Sau đó, bị can đã xâm hại tình dục bé gái. Ngày hôm sau, Nghi tiếp tục đến trường đón nạn nhân rồi chở về nhà một người họ hàng để giao cấu. Phát hiện sự việc, gia đình bé gái đã trình báo cảnh sát.

Đến nay, Nghi thừa nhận đã 2 lần xâm hại tình dục nạn nhân. Sự việc xảy ra khi nữ sinh chưa đủ 13 tuổi nên thanh niên này bị khởi tố tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Zing