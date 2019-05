Nữ tài xế Camry lùi xe làm chết người tại Hà Nội là Đại tá công an

Liên quan tới vụ nữ tài xế điều khiển Camry lùi xe khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại ngõ 250 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sáng 10/5, trưa nay, 13/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.Theo Đại tá Tùng, ngay sau khi sự việc xảy ra, nữ tài xế gây ra vụ tai nạn trên đã ra công an quận Hoàng Mai để trình diện."Sau khi nghe anh em báo cáo, được biết, chiếc xe lùi ra đường thì mắc vào mô đất trước cổng nhà. Khi lấy đà để vượt qua mô đất, lái xe đạp ga quá đà, chiếc xe vọt ra đường, gây va chạm", Đại tá Tùng cho hay.Cũng trong chiều nay, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội xác nhận, nữ tài xế cầm lái chiếc xe Toyota Camry gây tai nạn chết người là một Đại tá công an, công tác lại một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.Theo vị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội, việc có khởi tố vụ án hay không vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét.Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 6h30 sáng 10/5, tại ngõ 250 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), tài xế Nguyễn Thị T.N. điều khiển chiếc xe ô tô Toyota Camry BKS 29A-075.57 lùi từ bãi gửi xe qua đêm ra ngõ 250 Khương Trung, không kiểm soát được tốc độ xe, lùi trúng một người phụ nữ đi xe máy đang dừng chờ trên đường, khiến người này tử vong.

Theo Dân trí