Nữ tiếp viên xe buýt ở TP HCM bị khách đâm chết

Ngày 31-=/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi ráo riết truy tìm kẻ đã dùng hung khí đâm chết nữ nhân viên xe buýt tuyến Bến xe Củ Chi – An Nhơn Tây.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, xe buýt BKS: 51B – 300xx chạy tuyến Bến xe Củ Chi – An Nhơn Tây do tài tài xế N.V.Đ. điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 7. Khi xe đến gần trạm xe buýt Nhuận Đức, huyện Củ Chi thì nam thanh niên ngồi hàng ghế gần cửa đã bất ngờ dùng hung khí đâm nữ tiếp viên L.T.M.T. (SN 1969, ngụ huyện Bình Chánh).

Sau khi gây án, nam thanh niên nhanh chóng bỏ trốn. Nữ tiếp viên T. mặc dù được đồng nghiệp nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng chị không qua khỏi. Nhận tin báo, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM đã cử đơn vị có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ án mạng.

Theo Người Lao Động