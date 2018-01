Ông lão 71 tuổi sát hại hai mẹ con ở Sóc Trăng bị bắt

Ông lão 71 tuổi chém chết hai mẹ con. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 7/1, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết cơ quan điều tra đã bắt được nghi can sát hại hai phụ nữ ở xã Trinh Phú, huyện Kế Sách. Người này là Lê Văn Ri (Tám Ri, 71 tuổi) đã được di lý từ TP.HCM về Sóc Trăng phục vụ điều tra.Theo thông tin ban đầu, Ri đã có gia đình nhưng khoảng 10 năm nay ông ta đến huyện Kế Sách sống với bà Loan (tên đã thay đổi, 47 tuổi) như vợ chồng. Vài ngày trước, người phụ nữ này bỏ nhà đi đâu không rõ nên ông Tám Ri tỏ ra bực tức.Khuya 5/1, nghi can đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Năm (81 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trinh Phú) để tìm bà Loan. Lúc này, cụ bà với vợ chồng con gái Võ Thị Phượng (45 tuổi) đang ngủ.Tại đây, ông Ri cao giọng hỏi "vợ tôi đâu" khiến cả nhà bà Năm giật mình thức giấc. Trong đêm tối, người đàn ông 71 tuổi đã vung dao đâm về phía cụ Năm và vợ chồng bà Phượng.Chồng bà Phượng là ông Nguyễn Văn Đời nói: "Tôi nói anh Tám ơi, có gì thì từ từ chứ khuya rồi. Tôi vừa nói xong thì ông Tám vung dao đâm vào người tôi nhưng may mắn tôi né được. Sau đó tôi chạy sang nhà chị vợ để kêu mọi người qua ngăn cản ông Tám nhưng khi quay lại thì mẹ vợ và vợ tôi đã chết".Sau khi sát hại hai phụ nữ, Tám Ri nhanh chân chạy khỏi hiện trường và rời Sóc Trăng trong đêm. Từ các manh mối về nhân thân của nghi can, trinh sát đã có mặt tại TP.HCM và phối hợp với C45 bắt giữ Tám Ri vào ngày 6/1.

Theo Zing