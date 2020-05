'Ông trùm' ma túy xuyên quốc gia núp bóng chủ quán rửa xe

Quảng cáo

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An và Công an huyện Thanh Chương vừa bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ Nguyễn Văn Hào (SN 1977, trú quận 12, TP HCM) và Nguyễn Văn Duẩn (SN 1980, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An); thu 5kg ma túy dạng đá.

Được biết, Hào là người vận chuyển, còn Duẩn là “ông trùm” đứng đầu đường dây. Duẩn mở các hướng mua bán trái phép chất ma túy và thường xuyên lôi kéo các đối tượng khác trên địa bàn cùng tham gia vào đường dây. Để tạo vỏ bọc cho mình, Duẩn cùng vợ con mở 1 tiệm rửa xe nhỏ ở quê để che giấu những hành vi phạm tôi của mình.

Cụ thể, giữa năm 2019, Công an huyện Thanh Chương đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy dạng đá, 3/4 đối tượng bị bắt giữ. Riêng, đối tượng Nguyễn Văn Duẩn khi biết tin đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Quyết không để bỏ lọt tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Lực lượng chức năng chặn bắt chiếc xe vận chuyển ma túy tại cầu Bến Thủy 1 (TP Vinh). Ảnh: H.Bắc

Năm 2020, Duẩn tiếp tục cấu kết với các đối tượng để thiết lập mới một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua Nghệ An rồi đưa vào Nam tiêu thụ. Trong số các đối tượng Duẩn lôi kéo có Nguyễn Văn Hào là trợ thủ đắc lực, phụ trách việc vận chuyển hàng trong đường dây.

Ngày 10/4, Hào thuê một chiếc xe 5 chỗ từ TP HCM đi theo đường mòn Hồ Chí Minh đến huyện Thanh Chương (Nghệ An) để giao dịch. Những ngày sau, đối tượng liên tục thay đổi cung đường hòng xoá dấu vết. Ngày 22/4, Hào điều khiển xe từ Thanh Chương hướng ra Bắc, sau đó vòng theo QL7 về QL1, rồi lại hướng vào Nam.

Xác định đây là thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng đã tiến hành đón lõng tại Trạm soát vé thuộc cầu Bến Thủy 1 (TP Vinh), bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Hào. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 5kg ma túy dạng đá, 1 xe ô tô, 1 điện thoại di động.

Cùng lúc, 1 tổ công tác của Công an Nghệ An phối hợp cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phía Nam (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Duẩn khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn (TP HCM).

Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Thu Hiền