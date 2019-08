Phá đường dây mang thai hộ giá nửa tỷ đồng tại Hà Nội

Quảng cáo

Chân tay tê bì, người lả đi do MỠ MÁU CAO, GAN NHIỄM MỠ - Ông Hải đã khỏi chỉ sau 3 tháng!

Ngày 21/8, Phòng CSHS – Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại". Nhóm đối tượng đã tổ chức, môi giới 6 trường hợp mang thai hộ, thu hàng tỷ đồng.

Ba đối tượng gồm Hoàng Huy Quang (SN 1976, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Vũ Thị Liễu (SN 1990) và Phạm Thiên Thuấn (SN 1987) cùng trú tại xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hoàng Huy Quang biết nhiều người có nhu cầu tìm người mang thai hộ. Do vậy, Quang, Liễu và Thuấn đã bắt tay nhau hình thành đường dây môi giới mang thai hộ để lấy tiền tiêu xài.

Theo sự phân công, Liễu đã đăng thông tin “quảng cáo” lên mạng xã hội để tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, muốn kiếm tiền bằng việc mang thai hộ người khác. Sau khi những người phụ này liên lạc, các đối tượng hẹn gặp trực tiếp để thỏa thuận giá và các yêu cầu trong thời gian mang thai hộ. Mỗi trường hợp đồng ý “ký hợp đông” mang thai hộ sẽ được trả công từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng và được nuôi ăn ở cho đến kỳ sinh nở.

Còn với những người có nhu cầu thuê người mang thai hộ, nhóm đối tượng đưa ra giá từ 450 triệu đồng đến 550 triệu đồng. Những người muốn mang thai đôi, các gia đình phải trả thêm từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng và phải tạm ứng trước ít nhất 50% tổng số tiền. Sau đó, các gia đình này cung cấp phôi để nhóm đối tượng đưa đến bệnh viện tiến hành cấy vào tử cung của người mang thai hộ.

Đơn cử, tháng 4/2019, gia đình chị H, ở Hà Nội đã nhờ Quang tìm người mang thai hộ với giá 450 triệu đồng. Sau đó, Quang yêu cầu gia đình tạm ứng trước 200 triệu, rồi đem phôi của vợ chồng chị H cho Liễu để Liễu dẫn chị Đ.T.N (quê Sơn La) đến bệnh viện cấy phôi. Chị N được các đối tượng trả trước 18 triệu đồng, hiện chị N đang mang thai đôi 4 tháng.

Một trường hợp khác là anh C, (ở Hà Nội) chưa lập gia đình nhưng muốn có con nên Quang “hét giá” 550 triệu đồng. Sau khi chốt giá, anh C đưa trước cho Quang 330 triệu đồng để tìm người hiến trứng và mang thai hộ. Đến nay, người phụ nữ mang thai hộ anh C đã mang thai được 1 tháng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2019, nhóm này đã thực hiện trót lọt 6 vụ môi giới mang thai hộ với giá từ 450 triệu đồng đến 550 triệu đồng mỗi vụ.

Dương Lê