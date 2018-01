Phá ổ bạc 'khủng', bắt 74 đối tượng, thu nửa tỷ đồng

Ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) vừa bắt quả tang 74 đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc, thu tại hiện trường 500 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 17h (ngày 14/1), lực lượng phòng PC47 - Công an tỉnh Nghệ An đã bao vây một ổ bạc tại xóm 3, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Tại hiện trường, công an bắt giữ 74 đối tượng, 1 bộ bài, 1 bộ bát đĩa, 8 xe ô tô, 2 xe máy và hơn 500 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật liên quan.

Tại CQĐT, qua đấu tranh ban đầu, một số đối tượng đã khai nhận về hành vi tham gia đánh bạc của mình.

Trước đó, phòng PC47 đã xác lập chuyên án mang bí số 1401B để đấu tranh trấn áp tội phạm trước dịp tết nguyên đán 2018. Qua một tháng nắm bắt tình hình, thông tin từ trinh sát báo về xuất hiện ổ bạc tại xã Hợp Thành nên Ban chuyên án triển khai lực lượng triệt phá.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ