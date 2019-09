Phá ổ cho vay nặng lãi qua app do người Trung Quốc tổ chức ở TP.HCM

Quảng cáo

Ngày 17/9, Công an quận 2, TP.HCM cho biết đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu.



Cảnh sát đã chuyển hồ sơ cùng 9 nghi phạm (6 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Những người Trung Quốc trong đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp.



Công an quận 2 vào cuộc điều tra, nhận định công ty này có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự nên đưa 6 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam về trụ sở điều tra.



Các nghi phạm khai nhận địa chỉ trên có 2 công ty đang hoạt động cho vay tín chấp do một người Việt Nam và một người Trung Quốc cầm đầu, cùng 30 nhân viên làm việc. Khoảng 16h ngày 14/9, anh Nguyễn Vương Bảo (nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City) có mâu thuẫn với một số người Trung Quốc. Lo sợ bị đánh, Bảo đã nhờ người thân báo công an.

3 nghi phạm người Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp.



Khách có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân. Công ty này sau đó sẽ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ giải ngân và chuyển tiền vào số tài khoản.



Số tiền công ty cho vay khoảng 1,2-4 triệu đồng trong 6 ngày (lãi suất mỗi ngày là 4%).



Sau khi tạo ứng dụng do người Trung Quốc lập, các nhân viên thông qua mạng xã hội quảng cáo về hình thức cho vay tiền qua ứng dụng này trên điện thoại di động.

