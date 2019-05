Phản ứng bất ngờ của nhóm nghi phạm vụ xác người trong bê tông

Trước đó, một nhóm phụ nữ đang thuê sống tại khách sạn Tiamo ở phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 1 tháng nay bất ngờ thu dọn đồ trả phòng trong đêm. Nhân viên tại đây thấy nghi ngờ nên ra nhà xe kiểm tra, phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ mà nhóm người phụ nữ định lên xe đi trùng với biển số xe mà báo chí đăng về vụ 2 thi thể trong thùng nhựa, bê tông trong căn nhà tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Một mặt nhân viên khách sạn gọi điện mật báo công an, một mặt dùng đủ cách để “câu giờ” chờ lực lượng chức năng đến. Lúc bấy giờ 2 bên giằng co, to tiếng vì nhóm phụ nữ một mực đòi mở của rời đi còn nhóm nhân viên tìm đủ cớ “giữ chân” lại. Một nhân viên tại đây cho biết, chỉ cần công an đến chậm chút nữa thì họ hết cách để “níu” nhóm người này.

Khách sạn nơi nhóm 4 người ở

Về phía công an Bình Dương, ngay khi nhận được tin báo của người dân đã lập tức xuất kích. Khi giáp mặt với lực lượng chức năng, các đối tượng tỏ ra bình tĩnh như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Một trinh sát cho biết, có đối tượng còn lớn tiếng thắc mắc: Tại sao các anh lại giữ chúng tôi?



Chiếc xe ô tô 7 chỗ chuẩn bị đưa 4 người phụ nữ rời khách sạn

Trinh sát cũng cho biết thêm, trong quá trình di chuyển đến khách sạn, đã nhận được nhiều cuộc gọi hối thúc từ nguồn tin báo. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt “lạnh” khi gặp công an ở khách sạn, nhóm 4 phụ nữ đến trụ sở công an không chút sợ hãi, lo lắng. Ngay sau khi nhóm người phụ nữ khai có thuê một căn nhà khác cũng ở huyện Bàu Bàng cách hiện trường hơn 10km, công an đã đến khám xét.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 18/5, công an ập vào khách sạn Tiamo nằm trong khu dân cư Tiamo thuộc phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, sau đó đưa nhóm nghi can gồm 4 người phụ nữ tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) về trụ sở.

Căn nhà thứ 2 cách hiện trường vụ án mạng khoảng hơn 10km bị khám xét

Công an cho hay, người cầm lái chiếc xe ô tô 7 chỗ chuẩn bị chở nhóm người rời khách sạn là một trong bốn người phụ nữ bị đưa về công an. Chiếc xe này đăng ký tên một người đàn ông ở quận Tân Bình, TP.HCM. Chiếc xe này cũng từng được rao bán trên mạng.

Hương Chi