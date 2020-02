Phanh phui nhiều vụ lừa đảo giả danh cán bộ công an, quân đội

Quảng cáo

Cả gan qua trụ sở công an “thăm anh em”

Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong ngày 24/2 cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã có kết quả điều tra ban đầu đối với Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh), là đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Hà thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2017, ông P.T.H (ngụ Kiên Giang) thông qua bạn bè và quen Hà. Hà “nổ” đang công tác tại Bộ Công an ở phía Nam, là chủ đầu tư dự án khu biệt thự Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).

Hà dẫn ông H đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản phô tô dự án. Ông H nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa sẽ bán cho ông H 3 nền nhà trong khu biệt thự này và soạn hợp đồng thi công để vợ chồng ông H ký vào. Hà nói do mình là công an nên không thể ký vào hợp đồng và nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ ký thay. Sau đó, ông H chuyển tiền nhiều lần cho Hà với số tiền 1,9 tỷ đồng.

Tương tự, tháng 7/2018, chị Đ.L.T (ngụ TP Hồ Chí Minh) đã "dính bẫy" của Hà khi nghe y “nổ” đang công tác tại Tổng cục An ninh (Bộ Công an). Sau khi ký hợp đồng, chị T. đã đưa cho Hà hai lần với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng, sau đó vị “chủ dự án” bặt vô âm tín nên chị T làm đơn tố cáo. Cũng vào tháng 7/2018, anh T.D.T (ngụ Hậu Giang) thông qua quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong ngành công an nhân dân, Hà nói cần 500 triệu đồng và anh T đã chuyển trước 20 triệu đồng cho Hà… Vụ gần đây nhất là năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang nên nhờ Hà “chạy”. Hà ra giá 120 triệu đồng, anh N vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng…

Ngày 19/12/2019, Diệp Ngọc Hà mặc sắc phục công an nhân dân (quân hàm đại tá) đến Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), tự giới thiệu là “Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé thăm anh em”. Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện này đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Giám đốc Công an tỉnh này lập tức chỉ đạo liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu.

Kết quả xác minh Hà không phải là công an, qua làm việc Hà cũng thừa nhận và tự nguyện giao nộp một thẻ đảng và một giấy chứng minh CAND (do Hà mua qua mạng xã hội). Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A tạm giữ hình sự đối với Diệp Ngọc Hà đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự. Hà sau đó bị khởi tố và tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa tuyển người lao động vào tập đoàn “ma”

Tại Hà Nội, ngày 24/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cũng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố thiếu tướng dởm Hoa Hữu Long (SN 1964) và vợ là Cao Thị Kim Loan (SN 1970), đều trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng 12 bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2015, Hoa Hữu Long tự nhận mình là thiếu tướng quân đội, câu kết cùng với một số đối tượng sử dụng các quyết định, tài liệu giả, mạo danh Bộ Quốc phòng, tạo dựng việc có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương, Binh đoàn 10 (S10) và đang cần tuyển dụng nhiều nhân viên để thu hồ sơ, tiền của gần 1.000 người lao động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố...

Kết quả điều tra xác định, đường dây lừa đảo do Hoa Hữu Long cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 83 tỷ đồng của những người có nhu cầu xin việc vào tập đoàn “ma” do các đối tượng “vẽ” ra. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, CQĐT đã tạm giữ 3,5 tỷ đồng, đồng thời phong tỏa nhiều sổ tiết kiệm, tài khoản mang tên vợ chồng Hoa Hữu Long và người thân có trị giá hơn gần 38 tỷ đồng.

Ngày 19/12/2019, Diệp Ngọc Hà mặc sắc phục công an nhân dân (quân hàm đại tá) đến Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), tự giới thiệu là “Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé thăm anh em”. Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện này đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác minh.

Cảnh Kỳ - Dương Lê