Phát hiện thi thể không nguyên vẹn kẹt vào hốc đá ven biển

Ngày 10/2, chính quyền xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) thông báo tìm kiếm thân nhân một người đàn ông thiệt mạng, thi thể kẹt trong hốc đá ven biển Hòn Tử. Nạn nhân không có đầu và đã được cơ quan chức năng chôn cất.

Ông Lê Minh Tạo, Trưởng công an xã Thổ Châu, cho biết thi thể được bộ đội của Trung đoàn 152 phát hiện vào chiều một ngày trước. Nạn nhân khoảng ngoài 30 tuổi, mặc quần jeans lửng màu xanh, áo sơ mi trắng sọc đỏ, cao khoảng hơn 1,6 m.

"Trưa 10/2, có chủ ghe cào đến nhận dạng qua hình ảnh nhưng không phải thuyền viên của họ bị mất tích. Bà con nào có thân nhân mất tích với đặc điểm nhận dạng như trên thì liên hệ với công an xã", ông Tạo nói.

Hai ngày trước (8/2), người dân ấp Chợ Thủ B, xã Tam Giang Tây (Ngọc Hiển, Cà Mau), trong lúc đi bắt ốc cũng phát hiện một thi thể trôi dạt vào bìa rừng phòng hộ thuộc ấp Bảo Vĩ, xã Tam Giang Tây. Nạn nhân là nam giới, không xác định được độ tuổi, thi thể đang trong thời kỳ phân hủy mạnh.

Do chưa tìm được thân nhân, các ngành đoàn thể phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ của xã Tam Giang Tây tổ chức an táng cho nạn nhân.



Công an huyện Ngọc Hiển đã thông báo tìm kiếm thân nhân cho người xấu số.

Theo Zing